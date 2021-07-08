США попытаются сохранить дипломатическое присутствие в Афганистане

Global Look Press / Bai Xueqi / Xinhua

Вашингтон будет стремиться к сохранению дипломатического присутствия на территории Афганистана. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Глава американской страны заявил, что США направят все свои усилия на урегулирование конфликта в республике. Байден также отметил, что правительство страны будет поддерживать связь с партнерами для контроля за безопасностью международного аэропорта в Афганистане.

Кроме этого, Байден призвал страны региона принять активное участие в достижении улучшения обстановки в государстве. Он заявил, что США продолжают работать с ними над этим вопросом.