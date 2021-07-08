Президент США озвучил срок завершения военной миссии в Афганистане

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Военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане подойдет к концу 31 августа. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.

Власти Соединенных Штатов укладываются в срок вывода войск из Афганистана. Как будет складываться дальнейшая судьба государства, должен решить народ, отметил Байден в ходе выступления в Белом доме.

"Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", — сообщил президент США.

Вашингтон продолжить оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности Афганистана. Власти Соединенных Штатов предоставят гуманитарную помощь Кабулу. США намерены добиваться мирного урегулирования ситуации в стране, и роль в этом должны сыграть страны региона, добавил Байден.