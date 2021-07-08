Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Президент США озвучил срок завершения военной миссии в Афганистане

Политика
70

Президент США озвучил срок завершения военной миссии в Афганистане
Global Look Press / CNP/AdMedia

Военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане подойдет к концу 31 августа. Такое заявление сделал президент страны Джо Байден.

Власти Соединенных Штатов укладываются в срок вывода войск из Афганистана. Как будет складываться дальнейшая судьба государства, должен решить народ, отметил Байден в ходе выступления в Белом доме.

"Наша военная миссия в Афганистане завершится 31 августа", сообщил президент США.

Вашингтон продолжить оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности Афганистана. Власти Соединенных Штатов предоставят гуманитарную помощь Кабулу. США намерены добиваться мирного урегулирования ситуации в стране, и роль в этом должны сыграть страны региона, добавил Байден.

#байден #афганистан #военная миссия
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Армия
02:15 | 9 июля
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Наука
01:58 | 9 июля
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Россия
00:39 | 9 июля