Любовь с первого взгляда: Путин поделился воспоминаниями о Кабардино-Балкарии

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Президент России Владимир Путин поделился с финалисткой конкурса "Большая перемена" своими впечатлениями о Кабардино-Балкарской республике.

Президент рассказал, что влюбился в Кабардино-Балкарию еще во время первого посещения. Своими воспоминаниями российский лидер поделился со школьницей из Нальчика, комментируя ее проект о достопримечательностях региона.

"На лыжах катался в этих прекрасных, чудных горах. В первый раз, когда приехал, помню свои впечатления. На гору забрался, посмотрел — было яркое солнце, голубое небо. Посмотрел на все это чудо и поймал себя на мысли: как жаль, что я никогда раньше этого не видел, и как хорошо, что жизнь сложилась таким образом, что я вижу это сейчас", – сказал Путин.

Сафия Кумышева посвятила конкурсную работу родной республике. Девочка назвала Кабардино-Балкарию самым красивым регионом и отметила, что в нем необходимо развивать туризм. Школьница уверена, что ее город должна увидеть вся Россия.