Убийцей президента Гаити мог стать гражданин США

Global Look Press / Jean Marc Herve Abelard / ZUMAPRESS.com

Гаитянские правоохранители задержали шесть человек по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза. Среди задержанных трое иностранцев, один из которых — гражданин США, пишут СМИ.

Сообщалось, что часть нападавших разговаривали на испанском и английском языках. Четверо участников нападения ранее были ликвидированы, еще шестеро заключены под стражу.

В ночь на 7 июля на резиденцию президента Гаити было совершено нападение. В ходе инцидента Жовенель Моиз был смертельно ранен. По предварительным данным, в гаитянского лидера выпустили 12 пуль. Также во время налета пострадала и первая леди Гаити Мартин Моиз.