Федеральное агентство новостей / Александр Щерба

Семья 26-летнего Марио Гонсалеса подала иск к городу Аламида после того, как их родственник погиб по вине сотрудников правоохранительных органов.

Трагедия произошла в апреле 2012 года, когда наряд полиции получил информацию о дезориентированном мужчине в парке, который якобы находился в состоянии алкогольного опьянения.

Они общались с молодым человеком в течение часа, прежде чем начать процедуру задержания. Один из правоохранителей прижал своей голенью шею Гонсалеса. Американец перестал оказывать сопротивление и вскоре скончался, сообщает Федеральное агентство новостей. Семья погибшего не раз высказала обвинения в адрес офицеров, уверяя, что их родственник не представлял угрозы для правоохрананителей.

Узнав о произошедшем, представители инициативной группы российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) выразили готовность помочь близким убитого. В своем Telegram-канале они заявили, что уже направили обращения к президенту США Джо Байдену, а также к генпрокурору страны Меррику Гарланду.