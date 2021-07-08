В "Альянсе врачей"* признали эффективность российской вакцины "Спутник V"

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"Альянс врачей" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) признал вакцину "Спутник V" безопасной и эффективной.

Глава организации Анастасия Васильева сделала обзор на все существующие препараты от коронавируса. По ее словам, "независимый" рейтинг составлялся на основе открытых данных. "Альянс врачей" оценивал препараты по четырем критериям: количество и качество научных публикаций, эффективность, установленная клиническими испытаниями, количество участников исследований в трех фазах испытаний, количество осложнений.

Prt Scr youtube.com / Альянс Врачей

"Спутник V" занял третье место в перечне Васильевой. Кроме того, она заявила об эффективности вакцины. Однако соответствующий пункт в рейтинге был присвоен из-за слабого информационного сопровождения и малого количества участников исследования.

Васильева также оценила сообщения о якобы скрываемых побочных явлений от прививки "Спутник V". Она подчеркнула, что препаратом вакцинировались несколько миллионов человек. Если бы хоть кто-то тяжело заболел, об этом стало бы известно, поскольку Запада не стал бы скрывать подобные факты, пишут "Народные Новости".

* НКО, выполняющая функции иностранного агента в России