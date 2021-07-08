Журавлев предложил меры по блокировке оттока населения из Омской области

Федеральное агентство новостей /

Лидер партии "Родина" Алексей Журавлев приехал с визитом в Омскую область. Там он встретился с жителями поселка Кормиловка и познакомился с работой местного хлебозавода.

В ходе общения с гражданами директор предприятия Сергей Атрощенко пожаловался депутату на растущий отток населения из региона. По его словам, молодые люди стараются как можно быстрее уехать из области, в частности, из Кормиловки, и не возвращаться. Согласно последним данным, миграционный ущерб в регионе составил максимальный показатель за два года. За минувшие 12 месяцев оттуда уехали более 12 тысяч человек.

"Государство должно поддерживать такие предприятия, как ваше, ведь они — неотъемлемая часть развитой экономики. Малый и средний бизнес создают простые люди, которые применили ум, смекалку, талант", — отметил Журавлев.

Федеральное агентство новостей /

Политик назвал отток населения серьезной проблемой, которая не уступает по значимости безработице. Для ее разрешения необходимо улучшить систему обучения молодых специалистов, которые поступили в высшие и средние образовательные учреждения по государственному контракту. Тогда станет возможно на официальном уровне обязать власти региона готовить квалифицированные кадры, но с условием отработки в течение трех или пяти лет на местном предприятии, добавил лидер "Родины".