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Салихова призвала к кардинальным переменам в российском футболе

Спорт
/ Обновлено: 08 июля 2021 20:30 99

Салихова призвала к кардинальным переменам в российском футболе
Global Look Press / Stupnikov Alexander/spartak.com

Зарема Салихова прокомментировала увольнение Станислава Черчесова и заявила о необходимости перемен в российском футболе.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" опубликовала видео с Заремой Салиховой. Супруга владельца "Спартака" пожелала удачи в тренерской карьере Станиславу Черчесову, который был уволен с поста наставника сборной России. Салихова призвала болельщиков не забывать эмоции от успешных результатов национальной команды на ЧМ-2018.

"Наш футбол нуждается в срочной модернизации, продуманной, но ускоренной", — добавила жена Федуна.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. На 16-м чемпионате Европы национальная команда выступила крайне неудачно. Одержав одну победу в трех матчах, сборная России заняла последнее место в группе B и завершила выступление на турнире.

#футбол #сборная россии #черчесов #Салихова
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