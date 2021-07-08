Пожар разгорелся в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга

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Возгорание произошло в Санкт-Петербурге в Елизаветинской больнице на улице Вавилова.

На первом этаже здания наблюдалось задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в кабинете КТ. Медперсонал и больных из приемного покоя эвакуировали.

В главке МЧС по Петербургу изданию сообщили, что открытое горение ликвидировано. Отмечается, что в подсобном помещении приемного покоя на первом этаже обгорела обмотка вентиляционных труб. До прибытия спасателей было эвакуировано 50 человек.