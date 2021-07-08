Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Пожар разгорелся в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга

Происшествия
/ Обновлено: 08 июля 2021 20:25 85

Пожар разгорелся в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга
vk.com / МЧС53 Новгородская область

Возгорание произошло в Санкт-Петербурге в Елизаветинской больнице на улице Вавилова.

На первом этаже здания наблюдалось задымление, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в кабинете КТ. Медперсонал и больных из приемного покоя эвакуировали.

В главке МЧС по Петербургу изданию сообщили, что открытое горение ликвидировано. Отмечается, что в подсобном помещении приемного покоя на первом этаже обгорела обмотка вентиляционных труб. До прибытия спасателей было эвакуировано 50 человек.

#пожар #санкт-петербург #возгорание #Елизаветинская больница
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Армия
02:15 | 9 июля
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Наука
01:58 | 9 июля
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Россия
00:39 | 9 июля