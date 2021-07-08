Sina: жесткий ответ России на реформу состава ООН произвел фурор в Китае

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Жесткая позиция России относительно расширения состава постоянных членов Совета Безопасности ООН произвела большое впечатление в Китае. Об этом сообщило издание Sina.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что страна не поддерживает увеличение числа западных стран в ряду постоянных членов Совбеза. По его словам, любая реформа органа должна вести к его более сбалансированному составу.

«Мы прямо высказываемся против увеличения в Совете Безопасности ООН числа государств "коллективного Запада", которых там и так достаточно, — к ним относятся в том числе Германия и Япония. <…> Большинство высказывается и за Азию, и Латинскую Америку», — объяснил дипломат.

Его слова вызвали широкий резонанс в КНР, утверждают журналисты Sina. По их словам, в Пекине внимательно отслеживают любые реформы в ООН.

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«Полянский обратил внимание на то, что у западных стран достаточно мест в Совбезе и поэтому включение Германии в число его постоянных членов не имеет смысла. Необходимость реформирования ООН назрела, но упор должен быть сделан на развивающиеся регионы мира», — подчеркнули обозреватели.

По мнению официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня, к модернизации Совбеза ООН следует подходить взвешенно, поскольку эта структура — не что иное, как ядро ​​международного механизма коллективной безопасности.

«Единый фронт между Китаем и Россией в ООН состоит в том, чтобы противодействовать включению большего числа западных стран в Совбез. Причина, по которой Китай и Россия выступают против этого, заключается в угрозах со стороны США. Последние намереваются воспользоваться расширением Совбеза ООН для продвижения собственных политических интересов», — убеждены китайские эксперты.

Сегодня Совбез ООН состоит из 15 государств, при этом постоянными членами являются Китай, США, Россия, Великобритания и Франция. Однако последнее время делаются попытки по изменению этой системы.