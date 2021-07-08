Американский сенатор призвал Белый дом обеспечить армию ресурсами для «сдерживания врагов»

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Администрация президента США должна обеспечить армию более серьезными ресурсами, считает американский сенатор Рик Скотт.

Он предоставил соответствующую резолюцию, в которой указал, что запланированного оборонного бюджета на 2022 финансовый год недостаточно для полноценного "сдерживания врагов" Соединенных Штатов, передает RT.

"Сенат призывает администрацию Байдена сотрудничать с конгрессом, чтобы обеспечить ВС США всеми необходимыми ресурсами для создания и поддержания подавляющей военной мощи", — указано в документе.

При этом Скотт добавил, что Вашингтон на постоянной основе сталкивается со многими угрозами, которые якобы исходят от России, Китая и Ирана.