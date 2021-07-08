Статья Путина о едином народе вызвала нервную реакцию у украинцев

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Президент России Владимир Путин попал в десятку, заявив в очередной раз, что русские и украинцы являются одним народом. Поэтому у Киева есть все основания для тревоги, так как продвигаемая там «украинствующая» концепция очевидно противоречит историческим фактам.

Об этом в авторской колонке для сайта «Рен.тв» пишет эксперт по российско-украинским отношениям, публицист и политолог Кирилл Фролов, по словам которого вопросы национальной и цивилизационной идентичности, а также исторической правды имеют не меньшее значение чем экономические вопросы.

«Владимир Путин постоянно повторяет тот факт, что русские и украинцы являются одним народом. Более того, он анонсировал свою фундаментальную статью на эту тему, — напоминает эксперт. — Казалось бы, при чем здесь экономика?».

Тем более, отмечает Фролов, что пока Москва, уверенная в том, что активы и деньги решают все, и Украина рано или поздно поддастся «скромному обаянию углеводородов» и вернется сама, в Киеве проходили совсем другие процессы.

Противники России, осознав, что главное это не собственность, а умы и сердца, ковали «мову», «виру» и решающие все кадры. И именно поэтому в рядах украинского руководства такой резонанс и нервную реакцию вызвали слова российского президента, что русские и украинцы – это один народ.

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Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что русский и украинский народы разделяет пропасть. И такие заявления, по словам эксперта, были ожидаемы.

«Гораздо интереснее выступление советника Офиса Зеленского Алексея Арестовича, который заявил о том, что наслаждение концепции об изначальной отдельности и враждебности украинцев и русских провально, ибо неисторично, и спасение Украины в том, чтобы отстаивать точку зрения, согласно которой украинцы являются подлинными русскими, имя которых похитили "московские самозванцы"», — отметил Фролов.

Такие заявления высокопоставленного украинского чиновника говорят о том, насколько шаткой является концепция Киева о исконной вражде русских и украинцев.

Украинскую сторону, несмотря на то, что она обладает полной монополией на СМИ и образование, несмотря на идущую полным ходом ковку русофобских кадров, и на то, что в Донбассе льются реки русской и украинской крови, тем не менее очень встревожили слова Владимира Путина.

По мнению Кирилла Фролова, это свидетельствует о том, что более или менее вменяемые украинские оппоненты понимают антиисторичность насаждаемой в стране «украинствующей» концепции.

«Что касается обильно пролитой братской крови, то Василий Ключевский насчитал более 80 русско-русских кровавых междоусобных войн типа битвы суздальцев с новгородцами, изображенной на иконе Божией Матери​ "Знамение". Но Русь, несмотря на это, все равно в итоге воссоединилась», — напомнил политолог.

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Также он рассказал и о том, что тотальная русофобская пропаганда и русофобское образование оказываются порой бессильны. Свидетельством тому является поход гетмана Петра Сагайдачного, который в 1618 году привел Запорожское войско жечь Москву, но уже запалив фитиля гетман вспомнил, что он русский.

В итоге Сагайдачный вместе со своим войском три года нес епитимью за то, что пошел на обескровленную Смутой и ослабленную, но единокровную и единоверную Москву, и просил о воссоединении царя Михаила Федоровича.

«Эта история полностью развенчивает​ и концепцию Франциска Духинского (польского патриота, автора расистской​ теории о "неславянском происхождении великороссов"), помянутую Алексеем Арестовичем о "похищении Руси москалями". Исторические факты свидетельствуют о том, что Киев и Запорожская Сечь более 14 раз просили Москву о воссоединении по причине религиозного и национального единства», — подчеркивает эксперт.

Москва же, смогла ответить согласием на эту просьбу лишь в 1664 году, когда пришла в себя после «Смутного времени» и преодолела сопротивление бояр, не желавших идти против Запада.

Киев же все это время не просто просил Москву о воссоединении, но и полностью его обосновывал, подчеркивает Фролов.

«Ректор Киево-Могилянской Академии архимандрит Иннокентий (Гизель) написал первый учебник русской истории и одновременно религиозно-национальный манифест — киевский "Синопсис". В нем утверждается,​ что Москва является не просто преемником Киева, куда через Владимир после падения первой русской столицы в 1240 году переехали русские династия и церковная митрополия, но и ​"городом библейской истории", "названным в честь сына Иафета Мосоха"», — напоминает эксперт, отмечая, что эксперты до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе этимологии топонима Москва.

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Таким образом, заключает Кирилл Фролов, украинские политики занервничали не на пустом месте, у исторических документов может быть не меньше силы, чем у анонсированных Британией военно-морских баз на Черноморском побережье Украины.

А президент РФ Владимир Путин, заявив, что готовит статью, в которой будет подробно рассказано о всех ветвях русского народа и их единстве, попал «в десятку».