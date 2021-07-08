Новая социальная услуга «Скоро в школу» появится в Московской области с 10 августа

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Многодетные семьи Подмосковья получат материальную помощь от государства к новому учебному году.

Новая социальная услуга призвана помочь родителям собрать своих детей к школе. Воспользоваться материальной поддержкой смогут семьи с низким материальным доходом, многодетные семьи и семьи, в которых есть ребенок-инвалид. Многодетным выплатят по 3 тыс. рублей на каждого ребенка, семьям с ребенком-инвалидом — по13 тыс. рублей.

Первоклассникам из малообеспеченных семей подарят рюкзаки со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Его доставит на дом сотрудник социальной защиты. Семьи, которые раньше получали выплаты на детей, получат их автоматически. Тем же, кто такой помощи раньше не получал, нужно подать заявление на портале Госуслуг, рассказали на сайте 360tv.ru.