Путин проехал по новому участку ЦКАД за рулем автомобиля Aurus

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин проехал по новому участку ЦКАД за рулем представительского автомобиля Aurus. Глава государства дал старт движению по закольцованной автодороге.

Путин за рулем президентского автомобиля проехал по заключительному 25-километровому участку дороги и прибыл на пункт управления ЦКАД. Общая протяженность ЦКАД составила 336 километров. В дороге главу государства сопровождала главный специалист компании "Автодор" Станислава Кузнецова, которая отвечала на вопросы президента по ходу движения.

Открытие Центральной кольцевой автодороги состоялось в четверг, 8 июля. С введением в эксплуатацию последнего отрезка стал возможен проезд по всей трассе, которая находится в 50 километрах от МКАД и призвана разгрузить столицу от транзитного транспорта.