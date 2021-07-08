Комментатор Генич отреагировал на увольнение Черчесова

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Комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич оценил решение РФС разорвать контракт с главным тренером России Станиславом Черчесовым.

Станислав Черчесов 8 июля завершил работу со сборной России по футболу. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что представители организации уже занялись поисками нового наставника национальной команды. Расторжение контракта с Черчесовым является логичным решением. Соответствующее мнение в интервью изданию "360" озвучил комментатор Константин Генич.

"Абсолютно, наверное, логичное и продиктованное решение тем результатом, который показан не только на чемпионате Европы. Тут, я думаю, во внимание принимались и два турнира Лиги Наций и Кубок Конфедерации. Да, чемпионат мира был успешный, но это не индульгенция", — отметил он.

Черчесов возглавлял сборную России с августа 2016 года. Вместе с 57-летним специалистом работу в национальной команде завершили его помощники.