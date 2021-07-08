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В Петербурге неизвестный начал выкрикивать лозунги про Путина и устроил переполох

Политика
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В Петербурге неизвестный начал выкрикивать лозунги про Путина и устроил переполох
Невские Новости /

Неизвестный мужчина в два часа ночи забрался на подъемник в центре Санкт-Петербга и устроил переполох, выкрикивая лозунги о президенте России Владимире Путине.

Инцидент попал на видео. Один из пользователей социальной сети Instagram опубликовал запись произошедшего. На ней видно, как неизвестный мужчина вскидывает руку и кричит: "Путин — наш президент!".

Пользователи в комментариях к видеозаписи делятся догадками, что толкнуло молодого человека на внезапный порыв патриотизма.

"В карты проиграл", — уверенно написал один из пользователей.

Публикация активно набирает просмотры в социальных сетях. Некоторые зрители предполагают, что ночной хулиган попросту был пьян.

#россия #путин #хулиганство
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