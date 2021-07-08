Бельгия отозвала посла из Сеула за драку его жены с дворником

pixabay.com /

Глава МИД Бельгии Софи Вильмес окончательно отозвала посла страны в Южной Корее Питера Лескуйера. Причиной стало скандальное поведение его жены Сян Сюэцю, которая последнее время не скупилась на рукоприкладство. Об этом сообщила газета Politico.

Официально бельгийского посла отозвали еще в мае. Тогда в СМИ появилась видеозапись, на котором его супруга китайского происхождения отвесила пощечину продавцу в магазине одежды.

Сотрудники торговой точки потянулись проверить этикетку на куртке Сюэцю, ошибочно приняв ее за воровку. Многочисленные извинения не смогли усмирить пылкий нрав возмутившейся избранницы посла: сначала она толкнула одного работника магазина, а затем от души ударила его товарища.

Belgian ambassador’s wife claims diplomatic immunity after allegedly slapping a clothing store assistant in Seoul pic.twitter.com/HQqo6rySH3 — The National (@TheNationalNews) May 18, 2021

Посол Бельгии в Южной Корее извинился за поведение жены, назвав его недопустимым. Однако Сюэцю избежала наказания, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом.

Впрочем, уже в июле женщина стала участником еще одного конфликта — на этот раз с дворником, который случайно задел ее щеткой. В результате драки дворник повалил Сян Сюэцю на землю.

Отметим, в 2021 году дипломатическим отношениям между Бельгией и Южной Кореей исполняется 120 лет.