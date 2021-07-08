Валуев считает справедливой отставку не оправдавшего ожиданий Черчесова

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев поддержал решение Российского футбольного союза расторгнуть контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым.

Слухи о вероятной отставке наставника российских футболистов ходили давно. Сегодня это случилось. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе поддержал позицию Российского футбольного союза. Валуев заявил, что Черчесов не оправдал ожиданий, поэтому его отставку нельзя назвать несправедливой.

"Знаете, когда несправедливо убирают — в таком случае есть смысл что-то обсуждать. В ситуации с уходом Черчесова все справедливо. Хочу видеть играющую российскую сборную", — приводит слова политика издание "Чемпионат".

Парламентарий добавил, что понимает важность выбора нового тренера. По словам депутата, от этого очень многое зависит. Но прежде всего осознавать ответственность за назначение нового человека должны футбольные руководители, резюмировал Николай Валуев.