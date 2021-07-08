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УЕФА назвал имя главного арбитра финала Евро-2020

Спорт
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УЕФА назвал имя главного арбитра финала Евро-2020
Global Look Press / Cezaro De Luca/dpa

Стало известно, кто обслужит финальный матч чемпионата Европы по футболу, который пройдет 11 июля.

Бригада Бьорна Кейперса обслужит предстоящий финал Евро-2020, сообщила на официальном сайте пресс-служба УЕФА. Помогать арбитру из Нидерландов будут ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра.

Финальный матч континентального футбольного первенства пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Сборная Англии впервые в истории дошла до этой стадии турнира. Ее соперником по финалу станет Италия, выигрывавшая континентальное первенство в 1968 году. Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии.

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