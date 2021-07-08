wikipedia.org / Sunday Telegraph / Public Domain

Британская Daily Telegraph признала получение недостоверных данных о бизнесмене Евгении Пригожине. Газета готова дополнить материал его комментарием.

Независимая организация по стандартам печати в Великобритании (IPSO) признала обоснованность претензий Евгения Пригожина к британскому изданию Daily Telegraph. В апреле на страницах СМИ появился материал под заголовком "Тайная война российских вооруженных формирований в Ливии". В тексте статьи содержатся недостоверные данные и попытки связать личность предпринимателя с несуществующей "ЧВК Вагнера".

IPSO призвала британскую прессу внимательнее изучить вопрос и разрешить ситуацию. 6 июля редакция Daily Telegraph связалась с Пригожиным и подтвердила, что источником ее псевдоинформации являлись спецслужбы США и Великобритании. Кроме того, в тексте содержатся недостоверные данные от источников в Африканском командовании Вооруженных сил США (AFRICOM). Бизнесмен ранее отмечал, что западные разведывательные службы умышленно распространяют о нем недостоверные сведения.

Пресс-служба компании «Конкорд» /

Журналисты готовы дополнить статью комментарием Пригожина. Ответ бизнесмена публикует пресс-служба компании "Конкорд". Отдельно отмечается, что предприниматель не имеет никакого отношения к "ЧВК Вагнера". Более того, она и не существует.

"Насколько я понимаю, это собирательный образ русского несгибаемого духа, патриотизма и борьбы за справедливость. Это как три богатыря или 300 спартанцев, как вам больше нравится. Восставшие ангелы гнева, несущие единство России", — заметил бизнесмен.

Отдельно Пригожин поблагодарил IPSO и Daily Telegraph, которые объективно подошли к сложившейся ситуации и дали ему возможность высказаться. Петербургский бизнесмен с марта текущего года добивается своего исключения из санкционного списка Великобритании. Пригожин неоднократно отмечал, что Запад пользуется надуманными предлогами для введения ограничений.