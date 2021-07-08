Дедолларизация экономики пробудила интерес россиян к скупке золота

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Россияне с начала 2021 года активно скупают золото, при чем одинаковой популярностью у них пользуются и золотые слитки, и монеты, и ювелирные украшения.

Об этом сообщает газета «Известия», отмечая, что в текущем году граждане РФ купили 11,8 тонны драгоценного металла, причем спрос на золото уже в перовом квартале подскочил на 9% по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Повышенный интерес россиян к покупке золота в 2021 году может быть связан с волатильностью рынков. По словам директора департамента развития инвестиционных решений и премиального бизнеса Росбанка Дмитрия Енукова, граждане традиционно считают золото одним из защищенных активов, поэтому возможно спрос на него продолжит расти.

Также интерес к покупке золота у россиян мог вызвать курс властей на дедолларизацию экономики. Ранее стало известно, что Фонд национального состояния, в котором 35 % средств хранилось именно в американской валюте, полностью отказался от доллара, переведя почти 40 миллиардов долларов в золото, евро и китайский юань.

«В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%», — говорится в сообщении Министерства финансов.

Напомним, по итогам 2020 года также сообщалось о росте в России спроса на золото, продажи которого по сравнению с 2019 годом увеличились на 37%. За время пандемии коронавируса россияне приобрели пять тонн драгоценного метала, в то время как за 2019 год гражданами было куплено 3,7 тонны золота. Тогда увеличение спроса эксперты объяснили геополитической неопределенностью и обесцениванием рубля.