ФБА «Экономика сегодня» . / Борис Гришин

США допустили детскую и фатальную ошибку в организации кампании против российской вакцины "Спутник V", заявил публицист и аналитик Анатолий Вассерман.

Американцы развернули мощную кампанию по дискредитации "Спутника V" на фоне всплеска заболеваемости COVID-19 во всем мире. Российский препарат мешает западным брендам AstraZeneca и Pfizer на международном рынке. Вассерман подловил США на фатальной ошибке в мифе о третьей волне коронавируса в России.

"Тщательно проанализировав все эти антипрививочные байки, я с удивлением обнаружил, что там совершенно реальные, грамотно перечисленные побочные эффекты от вакцин Pfizer и AstraZeneca", — передает слова аналитика издание "Народные Новости".

Публицист считает, что США "повесили" свои недоработки и ошибки на главного конкурента — российский препарат "Спутник V". При этом информационные атаки Запада не принесли должного результата, подчеркнул Вассерман в эфире блогера Дмитрия Пучкова на его YouTube-канале.

"Спутник V" достаточно эффективен даже против новых штаммов возбудителя COVID-19, передает слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сайт 360tv.ru.