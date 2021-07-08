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Вопрос о принадлежности Крыма стал причиной драки в баре Харькова

Политика
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Вопрос о принадлежности Крыма стал причиной драки в баре Харькова
wikipedia.org / Nastiya KU / CC BY-SA 4.0

Спор о принадлежности Крыма перерос в потасовку. Инцидент произошел в одном из баров Харькова.

Два молодых человека начали разговаривать на повышенных тонах. Причиной стал вопрос о статусе полуострова. Затем конфликт перерос в драку. Один из молодых людей даже достал нож.

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году. Тогда большинство жителей полуострова, которые участвовали в голосовании, поддержали присоединение к России. Москва неоднократно подчеркивала, что не подвергает сомнению свой суверенитет над Крымом.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили в Крым. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва ждет визита белорусского лидера на полуостров.

#россия #крым #харьков
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