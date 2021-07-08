Чиновник Крыма выдал сироте ветхий дом и попал под уголовное дело

perm.sledcom.ru / СУ СКР по Пермскому краю

Заместитель главы Советского района Республики Крым стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в халатном отношении покупке жилья для воспитанницы детского дома.

По информации следствия, чиновники районной администрации заключили со строительной фирмой муниципальный контракт на приобретение жилья для нуждающихся сирот. По этому договору один из жилых домов оценили в 1,2 млн рублей и передали его 26-летней воспитаннице детского дома из села Краснофлотское.

Стены здания покрывали огромные трещины, оконные рамы сгнили, полы были деформированы, а также отсутствовало водоснабжение и канализация. Экспертиза установила, что дом не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, предъявляемым к жилым помещениям , сообщили в пресс-службе СУ СК по Республике Крым и Севастополю.

Также следователи выяснили, что данное жилье ранее не проходило никаких проверок на пригодность условий для проживания и было внесено в состав муниципальной казны.

Расследование уголовного дела продолжается.