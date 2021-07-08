Baijiahao: двойной позор Defender у берегов Крыма вызвал паническую атаку в Британии

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В попытках объяснить инцидент с эсминцем HMS Defender в Черном море британское руководство фактически признало собственный провал. Не сумев ответить на жесткий сигнал России, Лондон выставил себя на посмешище перед мировым сообществом. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Baijiahao.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу у мыса Фиолент в Крыму. После ряда сигналов пограничный корабль РФ выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — «предупредительное бомбометание» по курсу движения судна.

В Минобороны Великобритании пояснили, что корабль совершал «мирный проход через территориальные воды Украины», а Россия якобы проводила учебные стрельбы в акватории Черного моря. При этом никаких предупредительных выстрелов в сторону британского эсминца не делалось, утверждают в ведомстве.

wikipedia.org / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / Public Domain

«В сторону HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В России действия Великобритании восприняли как провокацию. В частности, президент страны Владимир Путин назвал произошедшее неуважением к выбору крымчан. Кроме того, по его словам, даже если бы российские военные потопили иностранный корабль, до крупного вооруженного столкновения не дошло бы.

«Те, кто это делает, понимают, что они не могут выйти победителями в этой войне — это очень важная вещь. <…> Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море», — рассуждает президент.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Китайские аналитики полагают, что таким образом Лондон попытался скрыть провальную миссию в акватории Черного моря. Сначала британцы опровергли факт предупредительной стрельбы, а затем потеряли секретные документы Минобороны относительно этой операции.

«Британский корабль, вошедший в Черное море, так и не смог продемонстрировать величие военно-морских сил Великобритании. На этом фоне Лондон изо всех сил пытается создать иллюзию того, что операция проходила по его сценарию», — отметили в Baijiahao.

При этом Россия смогла преподать Великобритании жесткий урок. На этом фоне маневры Defender в территориальных водах Москвы обернулись для Лондона еще большим позором. Последующие попытки «сохранить лицо» усилили эффект.

Global Look Press / Rob Powell/ZUMAPRESS.com

«После черноморского инцидента Россия выждала паузу и дождалась момента, когда Британия начнет публично лгать. После этого Москва обнародовала видеозаписи инцидента с HMS Defender и наблюдала за публичным позором своих оппонентов», — указали обозреватели.

Впрочем, Великобритания наверняка попытается отыграться, не сомневаются в издании. Так, например, на днях глава оборонного ведомства Доминик Рааб заявил, что корабли не перестанут проводить маневры рядом с Крымским полуостровом.

Однако британские политики выразили опасения, что потенциально провальные миссии поставят под угрозу репутацию Британии как морской державы.

Согласно данным портала Marine Traffic, эсминец Defender, нарушивший российскую границу в районе мыса Фиолент, 6 июля находился уже в Гибралтарском проливе. По последним сведениям, судно дошло до британской базы.