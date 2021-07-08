Советник президента Литвы: стену на границе с Белоруссией нужно строить как можно скорее

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Установка ограждения между Литвой и Белоруссией поможет уменьшить поток мигрантов, считает советник литовского президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите.

План строительства стены на незащищенных участках был одобрен местным правительством. Работы могут начаться уже на этой неделе, сообщает информационное агентство Eurasia Daily.

"Контроль на границе не на всем ее протяжении осуществляется должным образом. Физический барьер в виде ограждения должен быть построен как можно быстрее", — рассказала в интервью госслужащая.

В Литве был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. С начала года пограничниками было задержано более полутора тысяч нелегалов.