Президент России дал старт движению по заключительному участку ЦКАД

Агентство «Москва» / Киселев Сергей
Старт движению по последнему участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) дал российский лидер Владимир Путин.
Речь идет об участке ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе. Теперь автомобилистам доступны все 336 км автомагистрали. Участником церемонии открытия дороги стал глава государства.
Строительство ЦКАД запустили в 2014 году. Магистраль разделена на пять участков, четыре из которых платные. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее перечислил преимущества ЦКАД.