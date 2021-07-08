Президент России дал старт движению по заключительному участку ЦКАД

Агентство «Москва» / Киселев Сергей

Старт движению по последнему участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) дал российский лидер Владимир Путин.

Речь идет об участке ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе. Теперь автомобилистам доступны все 336 км автомагистрали. Участником церемонии открытия дороги стал глава государства.

Строительство ЦКАД запустили в 2014 году. Магистраль разделена на пять участков, четыре из которых платные. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее перечислил преимущества ЦКАД.