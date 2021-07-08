Пользователей Сети озадачил открытый гроб во время прощания с Меньшовым

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Церемония прощания с Владимиром Меньшовым состоялась в Москве в Доме кино. Пользователи Сети наблюдали за мероприятием онлайн и озадачились, почему гроб режиссера был открыт.

Попрощаться с легендарным деятелем кино пришли сотни друзей, коллег и почитателей его творчества. Гроб с телом Меньшова установили на сцене и открыли свободный доступ каждому посетителю.

Prt Scr youtube.com / Телеканал 360

Кадры с церемонии прощания озадачили зрителей. Многие задались вопросом, почему гроб Меньшова открыт. Обычно жертв пандемии коронавируса хоронят в закрытых гробах или делают специальную стеклянную крышку, чтобы не дать распространиться вирусу.

Некоторые пользователи Сети возмутились, почему родственники простых людей не видят своих близких в закрытых гробах, а знаменитостям все можно. Другие подчеркнули, что режиссер скончался не от вируса, а от его последствий.

Владимир Меньшов умер 5 июля на 82-м году жизни. Его супруга, актриса Вера Алентова также переболела коронавирусом. Ее выписали накануне церемонии прощания с мужем. Легендарного режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище.