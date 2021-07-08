«Вам никто ничего не должен». Депутат «Единой России» разозлил избирателей признанием

/ Ягудаев Владимир

Депутат городской Думы Ростова-на-Дону от партии «Единая Россия» Сергей Смирнов честно признался о своей цели в политической карьере. В своем Instagram Смирнов ответил на вопрос подписчика о том, какие у него интересы в политике.

«Донесение до народа российского факта, что вам никто ничего не должен», — заявил член «ЕР».

Смирнов добавил, что для каких-то существенных изменений в стране нужно, чтобы каждый делал хоть что-нибудь, а не изливал свои проблемы в социальных сетях. К слову, депутат почему-то не стал уточнять, как именно он намерен работать во благо избирателей.

Впрочем, пользователям Сети никаких уточнений не потребовалось. Достаточно было признания Смирнова, чтобы люди высказали свое гневное мнение.

«Смотрю, даже стесняться перестали или хоть что-то там обещать людям — идет откровенное презрение, как к "будущим крепостным" с соответствующим этому понятию отношением», — возмутилась Анна.

«Тогда и народ ничего не должен чиновникам и депутатам. Пусть без наших налогов поживут», — добавил пользователь с ником Читатель.

Сергей Смирнов родом из Таганрога, ему 37 лет. Несколько лет назад он проходил обучение в Великобритании. В ростовской городской Думе Смирнов уже четыре года. Он входит в комиссию по бюджету города, налогам, сборам и муниципальной собственности.

Член «ЕР» также принимал участие в праймериз с программой «сократить пропасть между богатыми и бедными», однако пройти ему не удалось.