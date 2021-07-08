Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

В "Талибане"* объяснили цель визита своей делегации в Россию

Политика
/ Обновлено: 08 июля 2021 18:14 926

В «Талибане» объяснили цель визита своей делегации в Россию
commons.wikimedia.org / isafmedia-Flickr/CC BY 2.0

Представитель политофиса "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) Сухейль Шахин объяснил приезд делегации движения в Москву. Об этом он рассказал журналистам.

Шахин уточнил, что талибы, руководство которых находится в Катаре, прибыли в российскую столицу утром 8 июля. По его словам, причина визита делегации связана с проведением переговоров.

"Визит продлится два дня", — приводит слова Шахина РИА Новости.

Вашингтон ранее объявил о выводе американских войск из Афганистана. Этот процесс проходит на фоне активизации сил "Талибана" в республике.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

#москва #афганистан #талибан
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Армия
02:15 | 9 июля
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Наука
01:58 | 9 июля
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Россия
00:39 | 9 июля