В "Талибане"* объяснили цель визита своей делегации в Россию

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Представитель политофиса "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ) Сухейль Шахин объяснил приезд делегации движения в Москву. Об этом он рассказал журналистам.

Шахин уточнил, что талибы, руководство которых находится в Катаре, прибыли в российскую столицу утром 8 июля. По его словам, причина визита делегации связана с проведением переговоров.

"Визит продлится два дня", — приводит слова Шахина РИА Новости.

Вашингтон ранее объявил о выводе американских войск из Афганистана. Этот процесс проходит на фоне активизации сил "Талибана" в республике.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации