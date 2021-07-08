Раскрыт возможный размер неустойки уволенного из сборной России Черчесова

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Стало известно, какую неустойку может получить Станислав Черчесов за досрочное расторжение контракта со сборной России по футболу.

Станислав Черчесов, с 2016 года занимавший пост главного тренера сборной России по футболу, 8 июля завершил работу с национальной командой. Об этом проинформировала пресс-служба РФС. Издание Eurostavka сообщает, что за разрыв контракта со сборной России, который действовал до декабря 2022 года, Черчесов может получить неустойку в размере 300 миллионов рублей.

В РФС эти данные не подтверждали. В ближайшее время представители организации должны объявить нового наставника национальной команды, который будет готовить ее к матчам отборочного раунда ЧМ-2022.