Первые самолеты из Москвы в Каир могут отправиться уже в июле

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Чартерные рейсы из России в Египет могут отправиться уже в июле, сообщили в АТОР.

Авиакомпании сформируют предварительное расписание в течение двух-трех недель. Сразу после этого первые самолеты отправятся на египетские курорты, добавили в АТОР. Кроме того, эксперты из оперштаба решат вопрос о количестве рейсов с Египтом после оценки эпидемиологической ситуации в этой стране. О принятом решении сообщат дополнительно.

Полеты между Россией и Египтом были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом.