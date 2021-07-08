Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Первые самолеты из Москвы в Каир могут отправиться уже в июле

Общество
/ Обновлено: 08 июля 2021 17:49 52

Первые самолеты из Москвы в Каир могут отправиться уже в июле
pixabay.com/PD /

Чартерные рейсы из России в Египет могут отправиться уже в июле, сообщили в АТОР.

Авиакомпании сформируют предварительное расписание в течение двух-трех недель. Сразу после этого первые самолеты отправятся на египетские курорты, добавили в АТОР. Кроме того, эксперты из оперштаба решат вопрос о количестве рейсов с Египтом после оценки эпидемиологической ситуации в этой стране. О принятом решении сообщат дополнительно.

Полеты между Россией и Египтом были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом.

#египет #самолет #атор
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Армия
02:15 | 9 июля
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Наука
01:58 | 9 июля
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Россия
00:39 | 9 июля