«Поставят на грань войны»: политолог призвал Запад отказаться от провокаций из-за Крыма

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Западу следует подумать, прежде чем испытывать терпение России в вопросе Крыма. Об этом заявил политолог Доминик Сансоне.

Статью эксперта опубликовал американский портал The National Interest. В материале он напомнил о провокации британского эсминца Defender. По его мнению, инцидент нанес серьезный урон имиджу Запада.

"Для Соединенных Штатов такого рода инциденты несут серьезные риски при минимальной выгоде. При таком сценарии Вашингтон мало выигрывает и много теряет – как в плане имиджа, так и в сфере международного влияния", — отметил Сансоне.

Политолог добавил, что необходимо обратить внимание на географические и исторические реалии. Крым контролируется Россией независимо от позиции Запада. По этой причине НАТО и США следует прекратить провокации около полуострова.

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"Такие действия могут поставить США и возглавляемый Вашингтоном Североатлантический альянс на грань войны и приведут к тому, что НАТО потеряет лицо на международной арене", — подчеркнул политолог.

Сайт 360tv.ru ранее информировал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление Великобритании о новых заходах кораблей в воды Крыма. Москва примет ответные меры на подобные провокации.