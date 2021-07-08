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Черчесов признался, что пять лет в сборной России стали "самыми незабываемыми" в его жизни

Спорт
/ Обновлено: 08 июля 2021 17:41 95

Черчесов признался, что пять лет в сборной России стали «самыми незабываемыми» в его жизни
rfs.ru / Российский футбольный союз

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил с заявлением после увольнения с занимаемого поста.

РФС 8 июля сообщил об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера российской футбольной сборной. Специалист, работавший в национальной команде с 2016 года, как пишет "МК", уже обратился к игрокам и фанатам.

"Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе", — отметил Черчесов.

Сборная России под руководством Черчесова заняла последнее место в группе B на Евро-2020. В трех матчах континентального первенства национальная команда одержала всего одну победу. Президент РФС Александр Дюков сообщил, что представители организации уже занялись поиском нового тренера сборной России.

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