Боярский заявил, что российский футбол находится «на нуле» после отставки Черчесова

Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

Михаил Боярский раскритиковал работу бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Артист заявил, что в российском футболе придется все начинать с нуля.

Боярский считает отставку Черчесова закономерным результатом. Он заявил ТАСС, что тренер не принес никакой пользы ни футболистам, ни болельщикам, ни российскому футболу.

"Нужно все начинать заново, с нуля. Мы находимся на нуле, а куда идти, я не знаю", — заявил Михаил Боярский.

Артист призвал думать о будущих результатах сборной России и взять паузу, чтобы найти хорошего специалиста на должность главного тренера. РФС по обоюдному согласию расторг контракт со Станиславом Черчесовым и находится в поиске кандидата на должность тренера сборной России по футболу.