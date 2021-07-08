Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Боярский заявил, что российский футбол находится "на нуле" после отставки Черчесова

Спорт
/ Обновлено: 08 июля 2021 17:33 76

Боярский заявил, что российский футбол находится «на нуле» после отставки Черчесова
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look

Михаил Боярский раскритиковал работу бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Артист заявил, что в российском футболе придется все начинать с нуля.

Боярский считает отставку Черчесова закономерным результатом. Он заявил ТАСС, что тренер не принес никакой пользы ни футболистам, ни болельщикам, ни российскому футболу.

"Нужно все начинать заново, с нуля. Мы находимся на нуле, а куда идти, я не знаю", — заявил Михаил Боярский.

Артист призвал думать о будущих результатах сборной России и взять паузу, чтобы найти хорошего специалиста на должность главного тренера. РФС по обоюдному согласию расторг контракт со Станиславом Черчесовым и находится в поиске кандидата на должность тренера сборной России по футболу.

#сборная россии #черчесов #боярский
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Россия засекла свыше 50 иностранных самолетов и БПЛА у границ за неделю
Армия
02:15 | 9 июля
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Российский экипаж МКС ищет новую протечку воздуха
Наука
01:58 | 9 июля
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Коротченко: Россия должна отбить у британцев желание устраивать провокации
Россия
00:39 | 9 июля