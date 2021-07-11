Замах больше, чем выхлоп: «Новым людям» прочат 3% голосов на выборах в Госдуму

Несколько недель россияне наблюдают в своих городах билборды с лаконичной надписью «Новые люди» на бирюзовом фоне. В России появилась новая политсила — с легкостью зарегистрированная в 2020 году Минюстом одноименная партия начала подготовку к выборам в Госдуму, которые состоятся этой осенью.

Пристреливались к нижней палате «новые» еще годом ранее, пройдя тест на симпатии народа в регионах. Партия преодолела избирательный барьер в Новосибирской, Калужской, Рязанской и Костромской областях, получив в совокупности семь мест в местных парламентах. Этот относительный успех дает право не собирать подписи для думской кампании.

На завершившемся в воскресенье внеочередном съезде «Новых людей» их лидер, учредитель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, сообщил журналистам об открытии более 600 штабов по всей России. Агитировать за партию, которая позиционирует себя как правоцентристская, будут две тысячи политотрядов.

Пресс-служба партии «Новые Люди» /

Новые и богатые

Примечательно, что «бирюзовые» обладают внушительным бюджетом: по данным ЦИК, в третьем квартале прошлого года они привлекли 179 млн рублей, оказавшись вторыми по затратам после «Единой России».

Благосостояние господина Нечаева — секрет Полишинеля. В том же 2020 году чистая прибыль Faberlic выросла до 2,85 млрд рублей. С бизнесменом, по данным «Собеседника», также связана микрофинансовая организация «АзияКредит», которая выдает займы гастарбайтерам из стран Средней Азии. Сам Нечаев предпочитает передвигаться на автомобиле Mercedes-Maybach S 560 4MATIC стоимостью около 15 млн рублей, а его годовой доход издание оценивает в 1,2 млрд рублей.

Спорт и новая политика

Будучи не стесненной в средствах, партия развернула агрессивную пиар-кампанию. Речь не только о билбордах и стройном хоре лидеров общественного мнения, лестно оценивающих детище олигарха. В феврале под контроль инвестиционного фонда Нечаева перешло крупнейшее медиа и сообщество о спорте в России и СНГ — Sports.ru. Посетители шутили в комментариях, что опасаются появления спортивных новостей на их любимом политическом и по совместительству ЛГБТ-ресурсе после смены владельцев.

ИА «Политика Сегодня» /

Более серьезные скептики поспешили поставить крест на Sports.ru, предрекая ему роль рупора подконтрольной Кремлю партии-спойлера. Якобы задача «Новых людей» будет заключаться в том, чтобы оттянуть на себя часть протестных голосов и обеспечить уверенную победу «Единой России».

ИА «Политика Сегодня» /

По данным СМИ, в конце июня спортивные телеграм-каналы усиленно транслировали посты из канала Нечаева, формируя определенную информационную повестку. Попытки склонить любителей спорта в сторону определенных политических предпочтений воспринимались целевой аудиторией примерно, как назначение Тины Канделаки генпродюсером «Матч ТВ» в 2015 году.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

За все хорошее

Последняя, к слову, участвовала в съезде «новых» в августе прошлого года и всячески расхваливала Нечаева за достижения в бизнесе и удачный старт в политике. Ей вторил ряд экспертов: наконец-то в России появилась альтернатива инертным, закостеневшим парламентским партиям.

Идеалистическая программа детища Нечаева вобрала в себя, казалось бы, основные запросы среднего класса: сокращение армии чиновников, налогов для самозанятых, справедливое распределение бюджетных средств между Москвой и регионами. Отдельно стоит отметить предложение выделить каждому россиянину участок земли под индивидуальное строительство. Критики, заметив столь амбициозную цель, поспешили обвинить партию в популизме, отдельно подчеркивая, что Нечаев — выходец из близкого к Кремлю ОНФ, а значит о его оппозиционности и решимости менять статус-кво не может быть и речи.

Новые старые лица

В утвержденном федеральном списке новых на выборы в Госдуму Тины Канделаки нет. Зато есть сам партийный лидер и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, прославившаяся инициативой пересадить чиновников из служебных машин в такси, попыткой продать дорогостоящее здание мэрии и тому подобными решениями, которые некоторые находят популистскими. В январе она покинула пост, сославшись на проблемы со здоровьем, а спустя полгода оказалась в политической обойме «Новых людей».

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Среди прочих узнаваемых личностей можно выделить бывшего квнщика, зампреда правительства Калмыкии Сангаджи Тарбаева — он возглавил московский список. Большинство же «новых людей» и вовсе не имеют политического опыта, зато полны амбиций. К примеру, кандидат от Подмосковья, психолог Клеопатра Орлова на съезде заявила, что хочет стать «депутатом правительства» и «ценит людей больше, чем новые кроссовки».

Эксперт о перспективах Новых людей

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов указывает на отсутствие опытных и широко узнаваемых политиков в списках «новых людей», что едва ли позволит им составить хоть какую-то конкуренцию парламентским партиям.

«Я там не вижу ни одного федерального лица по большому счету. Явно замах был гораздо сильнее, чем мы сейчас видим выхлоп. Посмотрим, кампания только начинается, может они покажут интересную кампанию, сумеет побороться за три процента голосов избирателей», — сказал эксперт в беседе с «ПС».

Фото предоставлено компанией /

Три процента голосов, как отмечает Мартынов, по российскому законодательству обеспечат партии бюджетное финансирование. Взяв этот барьер и обеспечив себе в Госдуме несколько мандатов, у детища Нечаева есть будущее. В противном случае «Новые люди» превратятся в обузу для их создателя, допускает эксперт.

«Если они не достигнут трех процентов и не получат ни одного одномандатника, то скорее всего этот политический проект погибнет или будет лежать до следующих выборов для того, чтобы снова кто-то захотел без сбора подписей участвовать в тех или иных федеральных кампаниях. С учетом того, что они могут сохранить свое малое представительство в региональных парламентах. Не будет же Нечаев без конца финансировать партию, правда? Сейчас ему это интересно, а потом, я думаю, что он, как и подобные на его месте бизнесмены в разное время, наигравшись в политику, потеряют к ним интерес и перестанет это оплачивать», — заключил Мартынов.

По данным опроса ВЦИОМ, в конце июня потенциал всех непарламентских партий составлял 13,4% голосов. В первой тройке фаворитов на выборах Госдуму традиционно расположились партии «Единая Россия» (28.7), КПРФ (13.9) и ЛДПР (10.7). Выборы пройдут с 17 по 19 сентября. Помимо борьбы за места в нижней палате парламента РФ, «Новые люди» собираются участвовать в ряде региональных выборов и в двух губернаторских кампаниях — в Хабаровском крае и в Ульяновской области.