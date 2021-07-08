В КПРФ поддержали позицию депутата думы ХМАО, обозвавшего избирателей «быдлом»

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Депутат Госдумы от фракции КПРФ Олег Смолин осудил обращение «быдло» к избирателям от однопартийца из Ханты-Мансийского автономного округа Василия Жукова, но при этом поддержал призыв прийти на избирательные участки в сентябре.

Депутат думы ХМАО на своей странице в «Одноклассниках» своеобразно агитирует голосовать за КПРФ.

«Избиратель, не будь быдлом, дойди до избирательного участка. Голосуй за КПРФ! Остальные 10 шагов сделает большинство КПРФ в Госдуме», — написал Жуков.

Как пишет портал URA.RU, в комментариях к посту депутат объяснил, что не может назвать по-другому людей, которые игнорируют выборы.

Олег Смолин считает, что его однопартиец озвучил важную мысль, однако оскорбление потенциальных избирателей было лишним.

«Я не думаю, что людей нужно называть быдлом, но в остальном я с депутатом согласен. По меньшей мере по двум причинам. Первая заключается в том, что, как правило, люди не приходят на избирательные участки и думают, что таким образом они выражают протест», – сказал депутат Госдумы.

Коммунист напомнил, что выборы в Госдуму проходят по пропорциональной системе, а значит, если избиратель не явился на участок и не заполнил бюллетень, часть его голоса уходит в другим партиям.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Депутат Госдумы призвал забыть советские годы, когда неявка на выборы считалась протестом со стороны народа.

«Мы периодически слышим от радикально настроенных недовольных: "Если бы нам дали автомат", а я всегда отвечаю: "Во-первых, умеете ли вы с ним обращаться, а во-вторых, знаете ли вы, куда стрелять?". Давно сказано и очень хорошо, что избирательная бюллетень может быть сильнее пистолета. Поэтому те, кто хочет, чтобы их голос не пропал даром, конечно, должен прийти на избирательный участок», – подытожил член фракции КПРФ.

Ранее коммунисты анонсировали проведение нескольких массовых акций в ближайший месяц, несмотря на коронавирусные ограничения. Главная из них получила название «АнтиКап» и запланирована на конец июля. Ее цель – акцентировать внимание на негативной составляющей капитализма.

Выборы в Госдуму пройдут в три дня: 17,18 и 19 сентября.