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Итальянский политолог Доминик Сансоне в своей статье для журнала The National Interest выразил мнение, что Западу следовало бы поостеречься и не нервировать Россию по вопросу Крыма.

Эксперт указал, что громкий скандал с вторжением британского эсминца Defender в территориальные воды РФ возле полуострова нанес ощутимый урон по репутации стран Запада — особенно по США, приводит перевод статьи «ПолитРоссия».

«Отвлекающие действия Соединенных Штатов применительно к Крыму, и дальнейшее проведение стратегии балансирования на грани войны в этой области только запятнает репутацию Вашингтона и его союзников по НАТО», — полагает Сансоне.

Он напомнил, что, когда Москва отреагировала на провокацию британского судна предупредительным огнем, Лондон настаивал на законности курса корабля. Свою позицию Великобритания объяснила тем, что не признает Крым российской территорией.

«Однако в корне неверно действовать так, будто страна-член НАТО может безнаказанно путешествовать по территориальным водам, которые другое государство (в частности, Россия) считает своими», — указал Сансоне.

royalnavy.mod.uk / ВМС Великобритании

Кроме того, политолог назвал действия Великобритании в российских водах несомненной провокацией, которая, впрочем, не вписывается ни в национальные интересы Соединенного Королевства, ни в интересы любого государства НАТО.

«Такое поведение чревато конфликтом, из-за которого Альянс, возглавляемый США, в конце концов может потерять лицо. По мере того, как каждая сторона шаг за шагом переходит границы дозволенного, отступать становится все труднее, поскольку в результате увеличивается ущерб репутации каждой страны», — отметил политолог.

Даже при незначительном военном столкновении на российской границе Запад неминуемо потеряет поддержку, собственный авторитет и влияние на международной арене, подытожил Сансоне.

Военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец ранее предположил, что любая потенциальная провокация со стороны Запада столкнется с более жестким ответом России, чем британский корабль. Баранец уверен, что РФ больше не будет «миндальничать» с нарушителями государственных границ.