Россия за день. Главное: штрафстоянка для скота в Башкирии и бунт против мэра в Новосибирске

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Республика Башкортостан. В Белорецком районе Башкирии создали первую штрафстоянку для бродячего скота. В поселке Укшук появился загон, где потерявшихся животных будут кормить и поить. За это с хозяев будут просить посуточную плату. Таким образом власти надеются уменьшить количество ночных ДТП с участием домашнего скота.

Республика Бурятия. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил в два раза увеличить время изучения национального языка в школах. Сейчас на эту дисциплину отводится всего один час в неделю. Кроме того, он распорядился включить бурятский язык в программу 10 и 11 классов.

Ростовская область. Власти Ростова-на-Дону решили объединить сервисы аренды электросамокатов в единую платформу. Это, по их мнению, позволит упорядочить работу шеринговых организаций и создать единые условия проката с ограничениями скорости, а также зон проезда и парковки.

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Омская область. Депутаты заксобрания Омской области в срочном порядке вернули надбавку ветеранам войны в размере 550 рублей. Ранее пенсионеры пожаловались президенту России Владимиру Путину во время прямой линии на то, что их лишили этой доплаты.

Приморский край. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во Владивостоке конференцию о развитии Дальнего Востока. Он отметил упадок туризма на фоне пандемии и сокращение товарооборота с Китаем. При этом глава МИД сообщил, что решения этих проблем уже прорабатываются.

В отношении директора фонда капремонта Приморского края Андрея Горелова возбудили второе уголовное дело. На этот раз его подозревают во взятке в 2,2 млн рублей. Ранее, в марте, следователи обвинили чиновника в превышении должностных полномочий и арестовали на два месяца.

Новосибирская область. Губернатор Андрей Травников отказался комментировать решение депутатов Новосибирска об отставке главы города Анатолия Локтя. Ранее народные избранники запустили процедуру отзыва мэра, заявив, что тот довел город «до ужасного состояния».

nso.ru / Правительство Новосибирской области

Республика Саха. Глава Якутии Айсен Николаев вручил первые единые социальные карты жителя республики многодетным семьям. Они позволят пользоваться скидками и льготами без предоставления документов, на них же будут поступать соцвыплаты.

Свердловская область. В Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отменили Крестный ход в Царские дни, которые пройдут с 14 по 21 июля. Об этом сообщил глава области Евгений Куйвашев. Также губернатор подчеркнул, что в следующем году намерен увеличить размах мероприятия и даже лично присоединиться к шествию.

Хабаровский край. Бывший председатель городской думы Хабаровска Михаил Сидоров решил баллотироваться в Госдуму от «Партии роста». Он намерен избираться по 69 одномандатному округу, куда ранее заявился самовыдвиженец Андрей Петров.

Саратовская область. Мэр Саратова Михаил Исаев пообещал жителям решить вопрос дефицита туалетов, а также комнат матери и ребенка в центре города. По его словам, администрация отныне предусматривает их установку при любых реконструкциях уличных зон.

ТАСС / Алеев Егор

Забайкальский край. Депутаты забайкальского заксобрания лишили мандата коллегу по парламенту Марину Кириллову. Она не подала в срок налоговую декларацию. Отметим, что народная избранница пошла на опережение и незадолго до заседания сама написала заявление.

Архангельская область. Власти в Архангельске создали оргкомитет, который займется вопросом присвоения местному аэропорту почетного имени. Пока что для воздушной гавани «Васьково» отобрали три названия в честь летчиков-полярников: Дмитрия Вершинского, Михаила Бабушкина и Ивана Черевичного.

Республика Крым. Сегодня стало известно о смерти бывшего премьер-министра Крыма 85-летнего Анатолия Франчука. Он возглавлял правительство республики с 1994 по 1998 года, когда полуостров еще входил в состав Украины.

Краснодарский край. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем семьи, любви и верности. Первое место в посте губернатор отвел своим родным, отметив, какую большую роль в его жизни играют жена, дочь и сын.