Гордон раскритиковал «элитные» поезда Украины, смердящие туалетом

instagram.com / @gordondmytro

Внимание украинского журналиста Дмитрия Гордона, известного своей резкой русофобской позицией, на этот раз привлекло плачевное состояние поездов «Укрзализныци», и в частности «элитных» составах «Интерсити».

Как рассказал Гордон в эфире телеканала «Украина-24», в этих элитных поездах везде пахнет туалетом, а многие вагоны не оснащены кондиционерами, в результате чего пассажирам приходится ехать при температуре воздуха 44 градуса.

Государственный перевозчик, каким является «Укрзализныци», вместо того, чтобы приносить в бюджет деньги, работает в убыток стране, возмущается Гордон.

«То, что происходит в «Укрзализныце» — это ворье на ворье, это ужас», — подчеркнул журналист.

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Также он напомнил, что ранее Верховная рада пришла к выводу, что национальная железнодорожная компания находится на грани дефолта. А вина за это, по словам Дмитрия Гордона, лежит на руководящем составе компании-перевозчика, который погряз в коррупции.

Ранее к подобным выводам пришла украинская актриса Ольга Сумская, после того как ей пришлось совершить поездку из Кременчуга в Киев. Время, проведенное в поезде, звезда назвала настоящим адом.