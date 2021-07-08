Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити

Происшествия
72

«Франс Пресс» сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
wikipedia.org / Fournisearch / CC BY-SA 4.0

Правоохранительные органы задержали предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщило издание "Франс Пресс" со ссылкой на министра связи Франца Экзантуса.

Преступники ночью ворвались в дом главы республики и расстреляли его. Супруга президента Мартин Моиз находится в критическом состоянии.

"Предполагаемые убийцы были задержаны национальной полицией", — написал министр связи страны Франц Экзантус в соцсетях.

Власти Гаити объявили в стране национальный траур, который продлится две недели. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф недавно объявил, что всеобщие выборы 26 сентября состоятся в соответствии с регламентом, несмотря на напряженную обстановку в республике.

#задержание #убийцы #моиз
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
"Франс Пресс" сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити
Происшествия
03:08 | 8 июля
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Тело пропавшего мальчика нашли в пруду Пулковского парка Петербурга
Происшествия
01:40 | 8 июля
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
"Неприемлемо": Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна
Общество
01:35 | 8 июля