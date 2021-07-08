«Франс Пресс» сообщило о задержании предполагаемых убийц президента Гаити

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Правоохранительные органы задержали предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщило издание "Франс Пресс" со ссылкой на министра связи Франца Экзантуса.

Преступники ночью ворвались в дом главы республики и расстреляли его. Супруга президента Мартин Моиз находится в критическом состоянии.

"Предполагаемые убийцы были задержаны национальной полицией", — написал министр связи страны Франц Экзантус в соцсетях.

Власти Гаити объявили в стране национальный траур, который продлится две недели. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф недавно объявил, что всеобщие выборы 26 сентября состоятся в соответствии с регламентом, несмотря на напряженную обстановку в республике.