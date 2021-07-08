«Неприемлемо»: Пригожин объяснил нежелание своих детей слушать Моргенштерна

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Российская молодежь сегодня проявляет нездоровый интерес к сомнительному творчеству таких музыкантов, как Моргенштерн и Даня Милохин, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Такие исполнители зачастую пропагандируют употребление наркотических веществ и вызывающее поведение. Пригожин отметил, что его дети игнорируют творчество Моргенштерна и подобных музыкантов минимум потому, что в таких песнях невозможно разобрать слова, передает Федеральное агентство новостей.

"Но то, что он продает, для нас неприемлемо. Вот смотрите. Моргенштерну 21, а Шнуру почти 50. Смотрите, какие стишки в публичном пространстве он использует", — заявил Пригожин.

Продюсер призвал россиян развивать и даже стараться контролировать музыкальный вкус молодежи. Он подчеркнул, что Моргенштерн обладает харизмой и мог бы себя реализовать в актерской карьере.