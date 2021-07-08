Экс-посол Украины в США связал потерю Крыма с возможностью вливания в НАТО

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Киев фактически отказался от Крыма в том числе ради вступления в НАТО, заявил бывший первый замглавы МИД Украины и экс-посол страны в США Александр Чалый в эфире телеканала "Наш".

По словам политика, из-за украинской стороны силу потерял один важный документ — Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины. Как отметил Чалый, в Киеве понимали, что подобное соглашение ограничивало страну в вопросе вливания в Североатлантический альянс.

"Это был единственный документ, в котором Севастополь признавался частью территории Украины, потому что при передаче Крыма Украине Севастополь имел отдельный административный статус", — подчеркнул дипломат.

Чалый подчеркнул, что Украина являлась "последним яблоком раздора" в холодной войне. Американская сторона и Советский Союз не были готовы "признать определенный статус безопасности" Крыма, отметил посол.