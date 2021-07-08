Власти Майами закончили поисковую операцию после обрушения дома

Global Look Press / Miami-Dade Fire Rescue / XinHua

Поисково-спасательная операция после обрушения дома завершилась. Об этом сообщили власти Майами родным пропавших без вести.

Родственникам сообщили о нулевых шансах на выживание пропавших без вести. Поисково-спасательную операцию приняли решение завершить, передает New York Times со ссылкой на запись разговора властей Майами с семьями.

"Основываясь на фактах, шансы на выживание нулевые", — отметил помощник главы пожарно-спасательной службы Майами Рэй Джадалла.

Дом частично обрушился 24 июня в городе Серфсайд в Майами. Число поггибших составляет 46 человек. Еще 94 жителя считаются пропавшими без вести. Семьи поблагодарили пожарно-спасательную службу за приложенные усилия.