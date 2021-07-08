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Хранилище нефтепродуктов взорвалось в Дубаи

Происшествия
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Хранилище нефтепродуктов взорвалось в Дубаи
pixabay.com /

Мощный взрыв прогремел на территории нефтехранилища Джебель-Али в Дубае. Об этом в своем материале пишет агентство "Аль-Араби аль-Джадид".

Согласно предварительной информации, возгорание могло произойти из-за стоящего рядом на приколе корабля. В настоящий момент департаменту гражданской обороны Дубая удалось взять под контроль пожар.

Причиной инцидента стал загоревшийся контейнер на одном из кораблей. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата в официальном Twitter-аккаунте.

#пожар #оаэ #дубаи
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