Малькевич заявил о несовершенстве законов России на примере Моргенштерна

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Сомнительная репутация рэпера Моргенштерна не мешает ему сотрудничать с крупными российскими компаниями. На это обратил внимание член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Суд ранее оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотических веществ в его творчестве. Эта ситуация наглядно продемонстрировала несовершенство российских законов, считает Малькевич.

"Выписали штраф, над которым не знаешь, смеяться или плакать, потому что эти деньги он не то что за день, за час зарабатывает", — пояснил общественник в беседе с Федеральным агентством новостей.

На Западе с людьми, которые запятнали свою репутацию, поступают иначе. С ними разрывают сотрудничество и лишают практически всего, отметил Малькевич. Он считает, что деятельность брендов, работающих с Моргенштерном и ему подобными, можно сравнить с финансированием пропаганды наркотиков.