Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Смотрители французской тюрьмы в городе Мо жестоко расправились с 28-летним заключенным Жимони Руссо. Делом погибшего заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Афроамериканец погиб в результате стычки с сотрудниками тюрьмы, где он ожидал предстоящего суда. Причиной конфликта стал отказ Руссо возвращаться в свою камеру, передает Федеральное агентство новостей.

"Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к министру внутренних дел Жеральду Дарманену и премьер-министру Франции Жану Кастексу", — говорится в официальном сообщении российского ФБР.

Причиной смерти афроамериканца стали удары по голове, которые нанес ему один из сотрудников тюрьмы. После этого заключенный впал в кому и умер через несколько дней. В свою очередь прокуратура обвинила охранников в убийстве, однако дальнейшая экспертиза не выявила смертельных травм на теле погибшего.