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Российский ФБР приступил к изучению дела погибшего в тюрьме Жимони Руссо

Общество
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Российский ФБР приступил к изучению дела погибшего в тюрьме Жимони Руссо
Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Смотрители французской тюрьмы в городе Мо жестоко расправились с 28-летним заключенным Жимони Руссо. Делом погибшего заинтересовался российский Фонд борьбы с репрессиями (ФБР).

Афроамериканец погиб в результате стычки с сотрудниками тюрьмы, где он ожидал предстоящего суда. Причиной конфликта стал отказ Руссо возвращаться в свою камеру, передает Федеральное агентство новостей.

"Инициативная группа обратилась за разъяснениями по текущему делу к министру внутренних дел Жеральду Дарманену и премьер-министру Франции Жану Кастексу", говорится в официальном сообщении российского ФБР.

Причиной смерти афроамериканца стали удары по голове, которые нанес ему один из сотрудников тюрьмы. После этого заключенный впал в кому и умер через несколько дней. В свою очередь прокуратура обвинила охранников в убийстве, однако дальнейшая экспертиза не выявила смертельных травм на теле погибшего.

#франция #фбр #афроамериканец
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