Пуков: Вашингтон перенес визит Зеленского и дал ему поручения, чтобы не скучал

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Американцы дали понять украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что его визит в Вашингтон, который был намечен на конец июля, не входит в число важных неотложных дел, и будет перенесен.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что Вашингтон поставил Киев в известность о переносе визита Владимира Зеленского в США, а также о требовании госсекретаря США Энтони Блинкена к властям Украины принять ряд законодательных актов.

Как сообщил ранее политолог Марат Баширов, Госдепартамент призвал Киев не затягивать с разработкой и принятием законов о Высшей квалификационной комиссии судей, о реформировании Высшего совета правосудия и о прозрачном корпоративном управлении, а также с разработкой законодательства, направленного на демилитаризацию и деполитизацию Службы безопасности Украины. Кроме того, глава Госдепа дал украинскому президенту поручение возбудить и довести до суда уголовные дела в отношении коррумпированных чиновников, а также проконтролировать обязательное вынесение обвинительных приговоров по данным делам.

politexpert.net / Global Look Press / Yuri Gripas - Pool Via Cnp / Keystone Press Agency / president.gov.ua / Офис Президента Украины

По словам Алексея Пушкова, американские политики не просто дали Зеленскому понять, что у них есть дела поважнее его визита в Вашингтон, но и оставили украинскому президенту список заданий, чтобы он не изнывал от безделья и не скучал, ожидая, когда же ему позволят приехать в США. Однако среди поручений Вашингтона есть несколько заданий, которые Зеленский выполнить никак не сможет.

«Берлин и Париж его уже унизили твердым отказом принимать в ЕС и НАТО: чувствуют, что он не их "фундаментальные принципы" любит, а только жилплощадь и дотации, — напомнил сенатор. — А теперь и американские кураторы решили: зачем еще с Зеленским встречаться, и так все ясно с этими нахлебниками. Пусть хоть немного поработают там, в Киеве».

Напомним, еще в первой половине июня стало известно, что официальный визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон состоится 26 июля. Однако теперь Белый дом заявил о возможном переносе встречи украинского и американского президентов на август.

После того, как об этом стало известно, появилась информация, что Зеленского собираются пустить в Вашингтон в августе, так как в это время американские конгрессмены расходятся на каникулы, и у украинского лидера останется меньше шансов обсудить с местными политиками неудобную для Вашингтона тему запуска в эксплуатацию «Северного потока – 2».