США могут предоставить военную поддержку Гаити

Федеральное агентство новостей /

Вашингтон не исключил предоставления военной помощи для Порт-о-Пренса на фоне убийства президента республики Жовенеля Моиза. О вероятной поддержке для Гаити сообщили в Госдепе США.

Подобное заявление сделал официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс на брифинге. Он отметил, что американская сторона будет готова получить формальный запрос от Гаити по вопросу поставки военного оборудования.

"Мы готовы получить дополнительные запросы о помощи от властей Гаити", — заявил Прайс.

На резиденцию президента Гаити совершила атаку группа неизвестных лиц в ночь на 7 июля. Они смертельно ранили Жовенеля Моиза из огнестрельного оружия.