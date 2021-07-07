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После просмотра "Туриста" жители Мозамбика призвали укрепить сотрудничество с Россией

Общество
/ Обновлено: 07 июля 2021 22:12 77

После просмотра «Туриста» жители Мозамбика призвали укрепить сотрудничество с Россией
Кадр из фильма «Турист» /

Премьера фильма российских и центральноафриканских киноделов "Турист" прошла в Мозамбике и нашла широкий отклик среди зрителей африканской страны.

Боевик о работе российских инструкторов в ЦАР покорил сердца граждан Мозамбика. Они считают, что кинокартина показывает отношения России и африканских держав. Зрители поделились комментариями относительно ленты на портале издания Evidencias.

"Помимо того, что в фильме качественные спецэффекты, в его сюжет заложены реальные политические интриги, ввергнувшие страну в пучину насилия. Этот боевик открыл нам глаза. "Турист" динамичная и драматическая картина о людях, россиянах, готовых защищать простых мирных жителей от кровожадных боевиков", передает слова мозамбикцев Федеральное агентство новостей.

Согласно данным новостного агентства Evidencias, те, кто уже был на кинопоказе "Туриста", отзываются о ленте положительно. Также среди зрителей есть и те, кто призывает укреплять дружественные связи Мозамбика и России.

#турист #фильм #мозамбик
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