После просмотра «Туриста» жители Мозамбика призвали укрепить сотрудничество с Россией

Кадр из фильма «Турист» /

Премьера фильма российских и центральноафриканских киноделов "Турист" прошла в Мозамбике и нашла широкий отклик среди зрителей африканской страны.

Боевик о работе российских инструкторов в ЦАР покорил сердца граждан Мозамбика. Они считают, что кинокартина показывает отношения России и африканских держав. Зрители поделились комментариями относительно ленты на портале издания Evidencias.

"Помимо того, что в фильме качественные спецэффекты, в его сюжет заложены реальные политические интриги, ввергнувшие страну в пучину насилия. Этот боевик открыл нам глаза. "Турист" — динамичная и драматическая картина о людях, россиянах, готовых защищать простых мирных жителей от кровожадных боевиков", — передает слова мозамбикцев Федеральное агентство новостей.

Согласно данным новостного агентства Evidencias, те, кто уже был на кинопоказе "Туриста", отзываются о ленте положительно. Также среди зрителей есть и те, кто призывает укреплять дружественные связи Мозамбика и России.